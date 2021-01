El PSG admite su interés en fichar a Messi… y le abre la puerta de salida a Mbappé y Neymar

Unas declaraciones de Leonardo, director deportivo del PSG, avisan sobre el posible terremoto que puede sacudir el fútbol mundial el próximo verano. El exfutbolista brasileño reconoció en público por primera vez que el club parisino está interesado en negociar con Leo Messi para hacerse con sus servicios este verano y además aseguró que tanto Kylian Mbappé como Neymar tienen la puerta de salida abierta.

Messi acaba contrato el 30 de junio, pero desde el 1 de enero es libre para negociar con cualquier equipo que quiera ficharle. Y el Paris Sant-Germain, precisamente el rival del FC Barcelona en los octavos de final de la Champions, va a ser uno de ellos.

“Los grandes jugadores como Messi siempre estarán en la lista del PSG. Ahora obviamente no es el momento de hablar de eso ni de soñarlo, pero estamos sentados en la mesa de quienes siguen este tema de cerca. En realidad todavía no estamos sentados, pero nuestra silla está reservada por si acaso“, dijo Leonardo en una entrevista para France Football.

No es el primer guiño que Messi recibe de la entidad parisina. A comienzos del pasado mes de diciembre, tras un partido del PSG, su excompañero Neymar le lanzó un mensaje que no dejaba lugar a las dudas. “Lo que más quiero es estar con Messi otra vez dentro de la cancha. Él podría estar en mi lugar, no tiene problema. Quiero jugar con él y seguro que el año que viene tenemos que hacerlo”, dijo a varios medios de comunicación el jugador brasileño.

Leonardo Araújo también se refirió a Neymar en la entrevista, y a la otra gran estrella del Paris Saint-Germain, Kylian Mbappé. Y el mensaje fue contundente: si no están convencidos del proyecto del campeón francés, no se les cerrará la puerta de salida. “Espero que estén convencidos de que el PSG es actualmente un buen lugar para un jugador de muy alto nivel y ambicioso. Hace falta solamente llegar a un acuerdo entre sus ganas, sus exigencias y nuestros medios y expectativas. No vamos a suplicarles: ‘Por favor, quédate’. Se quedarán sólo los que lo deseen de verdad”, explicó.

Es la primera vez que el club parisino, hasta ahora inflexible, habla de esa manera de sus grandes figuras, hasta ahora siempre declaradas intransferibles, al menos de puertas hacia afuera. Especialmente interesante es la situación de Mbappé para el Real Madrid, que desea el fichaje del jugador desde hace más de tres años, cuando estuvo cerca de hacerse con sus servicios en el verano de 2017.

La relación entre el delantero galo y el nuevo entrenador de los parisinos, Mauricio Pochettino, no ha empezado demasiado bien y Mbappé no atraviesa su mejor momento de forma, en París ya ha recibido críticas por su rendimiento en los últimos partidos.