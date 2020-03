El proyecto ley de identidad del no nacido

El domingo pasado, el Brunch Dominical de este diario quiso dar un giro “escabroso” a un proyecto de ley, que solo busca dotar de un nombre o identidad a un niño o niña que durante su etapa gestacional muere.

La autora de la nota se pregunta: “¿como podría un bebe morir antes de nacer?” Yo me pregunto, ¿será que un niño en el vientre de su madre es una cosa no viviente?

Pues está claro, la persona por nacer existe, y cuenta con protección jurídica en el vientre de la madre; si el niño o niña muere, el derecho consecuente, por su condición digna y humana, es el derecho a la identidad, derecho a ser despedido y sepultado; precisamente es la laguna legal que nuestra legislación hoy día no contempla y que busca subsanar este proyecto.

Por supuesto que los derechos subsiguientes como los sucesorios, patrimoniales, filiación y paternidad, si están condicionados al nacimiento, por lo que no es el propósito ni el objetivo de este proyecto.

Ocurre en Panamá que cuando una madre pierde a un hijo o hija en su vientre, el Registro Civil no le otorga un certificado de defunción fetal que le permita brindarle una identidad a la criatura que ha fallecido.

Los padres, ante esta situación, se encuentran con la dificultad de ni siquiera saber si pueden reclamar los restos para darle sepultura a ese hijo o hija que perdieron durante la gestación o al momento antes de nacer.

El proyecto de ley quiere dotar visibilidad a aquellos hijos que no pudieron ver la luz, que no nacieron, y que la ley no les permite inscribirlo en el Registro Civil para dotarles de una identidad, a través de un certificado de fallecimiento fetal.

Este proyecto hace visible el duelo gestacional. Hoy día, no existe un protocolo que humanice este periodo en que la mujer llega al centro de salud, se le dice que su hijo esta muerto, llega a la sala de parto, tiene incluso un trabajo de parto y luego, y para terminar de rematar ante tanto dolor, se encuentra con que su hijo pasa a ser un desecho biológico. Es una triste realidad: no hay un cuidado post mortem del neonato que nace, pero nace sin vida.

No hay un trato digno, no te dejan ver a tu hijo, no te dan información como retirar los restos de tu hijo, quedando a criterio del hospital y, de llegar a retirar los restos, es otro suplicio darle sepultura.

Si una vida humana en periodo gestacional llega a morir, merece un trato digno y no es justo que ante dicha situación, los padres se encuentren que para la ley su hijo nunca existió.

¿Qué se busca con esta iniciativa? Una memoria para estos niños, que se ayude a las familias a pasar su duelo, promover el parto humanizado, que esta iniciativa promueva buscar esfuerzos para reducir las muertes fetales en nuestro país. No se piden grandes cambios. Se pide hacer conciencia, y así los padres que lo deseen puedan llegar al Registro Civil, darle un nombre a su hijo y darle sepultura.

Es muy triste ver que una parte de la sociedad trata este tema como si se tratara de perder una cosa, que puede ser reemplazable.

Solicitamos a los diputados vean este proyecto como una oportunidad de humanizar una problemática actual; alrededor del mundo más de tres mil vidas al día se pierden por muerte fetal.

La fría realidad burocrática representa un desconocimiento sobre la dignidad humana, y refleja la minimización de esa muerte fetal y el dolor que conlleva a la familia que lo sufre.

En materia legislativa, Panamá cuenta con el debido soporte legal que sustenta la protección a todo menor, cuya protección inicia desde el momento de la concepción, y que de darse su fallecimiento no significa que se invisibilice su identidad, su nombre, su pertenencia a una familia, familia que tiene derecho a llevar el duelo humanizado.

Los prejuicios de una sociedad que ven un proyecto noble como este, interpretando una absurda “amenaza de fetos votantes”, refleja los esfuerzos de algunos por motivar una cultura que le da poco valor a la vida humana; lo que no sirve es descartable; lo que no vio la luz, entonces es innombrable, pasando a ser un simple NN.

La autora es abogada