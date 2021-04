El protocolo que hay que cumplir para entrevistarse con la reina Isabel II de Inglaterra

Es poco probable que la mayoría de los mortales vayan a tener una audiencia con la reina Isabel II de Inglaterra, pero no está de más conocer algunas de las estrictas normas y protocolos que han de seguir aquellas personas que sí vayan a encontrarse con la reina en alguna ocasión.

Algunas de estas normas son muy comunes, no solo para un encuentro con la reina, sino con cualquier persona, por ejemplo, el no llegar tarde a la cita. Sin embargo, hay otras mucho más rigurosas, implantadas desde tiempos lejanos para mostrar respeto a la reina y a la corona.

Las normas para entrevistarse con Isabel II

En primer lugar, una de las normas básicas para el encuentro con la reina es que hay que recibirla siempre en pie, teniendo en cuenta que no hay que sentarse hasta que ella lo haga.

Por otro lado, los ciudadanos británicos deben esperar a que ella haya extendido la mano para hacer una pequeña reverencia. Si ella no hace el saludo primero, no es necesario hacerla. Sin embargo, quienes no son británicos, no deben hacer la reverencia. Para dirigirse a ella hay que decirle “Su Majestad” y nunca su nombre de pila.

La forma de saludo también extendida es el típico apretón de manos, pero quitando este contacto físico, no debe tocar a la reina, ya que este es uno de los errores de protocolo que hacen muchos invitados.

A la hora de comer, no hay que empezar a hacerlo antes que la reina y, si se está manteniendo una conversación con ella y varias personas, solamente se debe hablar cuando la reina se dirija directamente a la persona. La conversación empieza y finaliza cuando la reina lo decide. Por ejemplo, si pone el bolso encima de la mesa significa que quiere irse en cinco minutos. También hay que saber que en la mesa hay que hablar durante el primer plato con la persona sentada a la derecha y, después, con la de la izquierda.

Otro dato curioso es que los invitados a una audiencia con la reina deben llevar un obsequio que, normalmente, es un ramo de flores. Además, durante el evento los invitados no pueden irse antes de que lo haga la reina.

Otros gestos a tener en cuenta es que no hay que darle la espalda a la reina, además de no hacerle fotos durante eventos privados y, tampoco, hacerle preguntas de índole personal.

Por último, siempre hay que tener en cuenta la vestimenta, ya que hay un firme protocolo que indica, por ejemplo, que de día se debe llevar el vestido o traje de chaqueta corto, pero por encima de la rodilla, mientras que de noche hay que llevar vestido largo.