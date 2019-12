“El protagonista de tu vida eres tú, no la enfermedad”

Tampoco desvela nada al respecto Donés, quien comenta que no sabe cuándo, ya que “el futuro no existe” y que por eso él siempre ha sido de “vivir el presente” .

“Me gustaría que la gente no relacionara tanto el cáncer con la muerte y que fuese más consciente de los avances que se están haciendo en la investigación oncológica, por ejemplo en el cáncer de mama”, señala Donés en entrevista con 20minutos. El cantante, que vive en Estados Unidos junto a su hija desde que se retirara de la vida pública, también tiene un mensaje para los pacientes: “Tienes que vivir tu vida porque el protagonista de ella eres tú, no la enfermedad”, aunque, señala: “a los enfermos con cáncer la muerte no nos persigue, la llevamos dentro”.

