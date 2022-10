El propietario de Gold’s Gym habría muerto tras estrellarse el avión en el que viajaba en Costa Rica

Según Martín Arias, vicepresidente del Ministerio de Seguridad Pública de Costa Rica, la Guardia Costera realizó un operativo de búsqueda en el mar Caribe a partir de las 5 a.m. hora local del sábado y a las 5:50 a.m. se encontraron los restos de una aeronave a 28 kilómetros del Aeropuerto de Limón de Costa Rica.

