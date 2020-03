El progreso en la equidad de género también trasciende en la música urbana

El progreso en la igualdad de la mujer trasciende también en la música, principalmente en el movimiento urbano, gracias a un auge de figuras hispanas que luchan por el éxito frente a la competencia masculina y sus líricas, en numerosas ocasiones sexistas.

Y es que después de que en los inicios del género urbano a principios de los noventa solo existieran unas pocas artistas de renombre, en los pasados dos o tres años, ha surgido una cantera de mujeres que han logrado éxito y se han integrado perfectamente en el movimiento mundial, por su alto nivel musical y calidad.

IVY QUENN, “LA DIVA” QUE ABRIÓ CAMINO

Fue ya hace muchos años que artistas como las puertorriqueñas Francheska, Lisa M e Ivy Queen lograron adentrarse en el género urbano, conocido en aquel momento como “rap y reggae”, que luego pasó ser llamado “underground” hasta llegar a lo que hoy en día es conocido como reguetón.

Ivy Queen, conocida por varios motes como “La diva”, “La potra” o “La caballota”, ha sido la única artista de aquella cepa de cantantes que se ha mantenido activa en el género.

Por el camino llegaron otras artistas noveles, como La Nana, La Sista, quien logró sacar su propio disco, “Majestad negroide”, y Glory, quien logró reconocimiento como corista en temas de destacados reguetoneros, entre ellos: Daddy Yankee, el dúo de Wisin y Yandel y Don Omar.

No obstante, fue en el año 2013 cuando la dominicana Natti Natasha comenzó a compenetrarse más en el género urbano latino de la mano de Don Omar, quien le dio la oportunidad de grabar en el disco “Meet the Orphans 2: The Next Generation” con los temas “Dutty Love” y “Tus Movimientos”.

DE AMÉRICA LATINA A EUROPA

Estas oportunidades impulsaron así a que más mujeres se adentraran en el movimiento mundial, entre ellas, la colombiana Karol G y Farina, la estadounidense Becky G, las españolas Rosalía y Lola Indigo, la brasileña Anitta, la venezolana Zhamira Zambrano y las nuevas exponentes puertorriqueñas Chesca y Dalizz.

Ante este auge, algunas de estas cantantes, incluyendo a la chilena Mon Laferte, así como pioneros del reguetón, como DJ Playero y Polaco, así como los productores musicales Urba y Rome, y Justin Quiles, expresaron a Efe su felicidad por “el sazón” que las cantantes han puesto en el género en los pasados años.

“Me encanta el auge en el mundo (de la música urbana de la mujer”, resaltó Laferte, quien se mueve también en el género urbano en el tema “Plata Ta Tá” junto al novel intérprete puertorriqueño Guaynaa.

La ganadora de Grammy Latino 2019 en la categoría de Mejor Álbum de Música Alternativa -por su producción “Norma”- criticó además “que en general, la música siempre ha sido copada por hombres, como en el rock”, pero reconoció que “las mujeres estamos ahora empezando a ocupar los espacios que nos corresponde”.

Laferte adelantó que hoy, Día Internacional de la Mujer, acudirá a alguna de las manifestaciones en Ciudad de México para celebrar dicho acontecimiento mundial.

La española Lola Indigo, por su parte, añadió que, aunque al momento “hay un montón” de mujeres en el género urbano, “debería haber más” en la industria, especialmente provenientes de Europa.

“Estamos metiéndole duro las europeas”, afirmó la intérprete, quien contó que su interés por el reguetón surgió a sus 13 años, escuchando el disco “Los Cangris”, de Daddy Yankee y Nicky Jam.

“Mi música viene inspirada de todo eso. Es una mezcla del sonido español, el flamenco y el reguetón proveniente de Las Palmas de Gran Canaria”, explicó.

EL MOMENTO DE LAS MUJERES EN EL REGUETÓN

DJ Playero, uno de los “padrinos” o creadores del ritmo a principios de la década del noventa, admitió a Efe que le “encanta” el auge actual de las mujeres en el reguetón “pues era un género que predominaban los hombres y esta ola de mujeres talentosísimas que seguirán saliendo”.

“Ya era hora”, resaltó el veterano productor musical y quien le dio la primera oportunidad musical a Daddy Yankee.

El mismo sentimiento compartió Polaco, otro pionero del género urbano, al asegurar que “hacía años que se debió hacer ese paso, de permitirle a las mujeres a soltarse en el género y hacer lo que están haciendo. Las damas están trayendo música muy buena”, aseguró.

Justin Quiles, miembro de la nueva generación del reguetón, sostuvo que la clave de estas intérpretes está en que “traen otro sazón” a la música.

“La mujer ahora es más liberal, dicen cosas que antes no se atrevían decir y la gente lo está aceptando y hasta los hombres la están cantando”, indicó.

Rome, quien junto a Urba conforman uno de los dúos de productores musicales más reconocido del género urbano, afirmó que el auge “tenía que pasar hace mucho tiempo”.

“Lamentablemente fueron muy subestimadas, pero ya era tiempo de que dieran ese cantazo”,dijo, mientras que Urba resaltó que “la versatilidad” de una artista al escribir, rapear, cantar y entonar son las claves para el triunfo.

Ejemplo de algunas de las cantantes puertorriqueñas que se han integrado al género urbano son Chesca y Dalizz.

La primera logró incursionar en el movimiento gracias a una colaboración con Pitbull en el tema “Súbete” y con Jon Z en “Deja de hablar”, mientras que la segunda solo lleva tres meses como artista profesional, pero segura de que conquistará el mercado por sus conocimientos académicos en la música como pianista y cantante.

“Me siento demasiado afortunada haciendo música, donde las mujeres están rompiendo las barreras. Ya no estamos en ese ‘vibe’ de que los hombres están más arriba que nosotras. Pienso que realmente ha hecho un impacto en la industria y seguimos”, dijo Chesca a Efe.