El programa Work4Progress crea 14.000 puestos de trabajo en India

En ese encuentro, además, se dio a conocer que la SBI Foundation (entidad que gestiona la responsabilidad social corporativa del State Bank of India) destinará 465.000 euros en los próximos dos años a un proyecto de W4P. Con esos fondos, se impulsará el emprendimiento a través de la innovación social. El State Bank of India forma parte del Instituto Mundial de Cajas de Ahorros y Bancos Minoristas (WSBI), la mayor asociación bancaria mundial , que está integrada por unas 6.000 cajas de ahorros y bancos minorista de todo el mundo, sumando un total de 1.600 millones de clientes.

