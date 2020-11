El productor español de la vacuna de Moderna asegura que “el proceso de fabricación no tardará más de un mes”

De la vacuna de Pfizer preocupaba la necesidad de una temperatura de almacenaje muy baja, pero con la de Moderna parece que no habrá este problema. La vacuna de Moderna puede estar 30 días a temperatura refrigerada, entre 2 y 8 grados centígrados. Puede estar seis meses congelada a -20 grados centígrados, la temperatura habitual del congelador alimenticio, y puede estar 12 horas a temperatura ambiente. Además, a diferencia de otras vacunas, no requiere ningún tipo de dilución y se administra directamente.

