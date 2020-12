El procurador Eduardo Ulloa debe mantener su criterio sobre el testigo protegido

En tanto, el expresidente Ricardo Martinelli, a través de su cuenta de Twitter, indicó que: “Yo solo espero que lo que se dice cuando no se es procurador, sea lo mismo que se haga al momento de serlo. No podemos permitir que la política entre por la ventana de la justicia para que la ley salga por la puerta. Un país sin debido proceso, no tiene futuro alguno”.

Fraguela agregó que lo que se viene dando desde la gestión anterior, donde se hablaba de una “justicia selectiva” , es que se investigaban a unos y a otros no. “Ahora con la llegada del jefe del Ministerio Público, se amplió el espectro de las investigaciones obligándonos a preguntarnos ¿por qué antes no, y ahora sí? , si los hechos investigados fueron los mismos en una supuesta circunstancia de modo tiempo y lugar” , precisó.

