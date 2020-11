El proceso de liquidación de juzgados del sistema mixto penal entra en la fase final

El proceso de liquidación de los juzgados penales del sistema mixto inquisitivo inició a través del acuerdo No. 89 del 6 de febrero de 2020, expedido por el pleno de la Corte Suprema de Justicia. El acuerdo establece que los juzgados de circuito penal en liquidación deben cumplir con las tareas propias de liquidación y proceder al envío de los procesos no concluidos al Registro Único de Entrada (RUE), para que sean redistribuidos a los juzgados liquidadores.

