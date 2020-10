El problema sistémico de la justicia

El hecho de que la impunidad en los casos de corrupción preocupe más fuera del país, que aquí adentro, es una de las causas de mayor injusticia. Si usted es de los que celebra las travesuras de los que violan las prohibiciones sanitarias para hacer fiestas, gozarse la playa, o filmarse en el yate sin ningún distanciamiento físico ni mascarilla, entonces no ha entendido el alcance del problema. Los panameños debemos mirarnos en el espejo la cara de cómplice que tenemos por nuestro silencio, nuestra tolerancia con la corrupción, y la impunidad, no nos la quita nadie.

¿Cómo llegamos aquí? La justicia panameña no nació mala. Por el contrario era relativamente buena hasta mediados del siglo XX. En noviembre de 1949, la Corte Suprema de Justicia se atrevió a decirle a Roberto Chiari, que legalmente no era el Presidente de la República. Esto provocó una gran crisis institucional que terminó con la entrega de la banda presidencial al doctor Arnulfo Arias, presunto ganador de las elecciones de 1948. Apenas pudieron, los políticos se echaron a la Corte.

Tenemos un problema sistémico, que solo se cura con institucionalidad. Parafraseando a Octavio Méndez Pereira, no hay un solo problema social que no se pueda resolver con la justicia. Si hubiésemos tenido una justicia robusta, digamos los últimos 20 años, el dinero entregado por el Canal de Panamá, al Estado panameño, no se habría dilapidado en subsidios. Tampoco tendríamos una deuda pública tan alta ni nuestras escuelas estarían en tan malas condiciones. En los últimos 15 años la Caja de Seguro Social ha sido sacudida por escándalo tras escándalo, desde el dietilenglicol, hasta los manejos irregulares de certificados médicos, las contrataciones turbias y el clientelismo con los nombramientos de personal.

