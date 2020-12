El principio del fin de Sega

Microsoft anunció su intención de entrar al mercado de los videojuegos con Xbox y Sony dio a conocer el lanzamiento de PlayStation 2, una consola que no usaba CD (como Dreamcast) sino DVD. No sólo se podrían jugar videojuegos, también se podrían ver películas.

Exejecutivos de la empresa aseguran que EA Sports quería tener la exclusividad de los títulos deportivos en la nueva consola y, al no conseguirla, decidió no firmar un contrato. Sega Dreamcast salió al mercado sin ningún juego de EA Sports.

You May Also Like