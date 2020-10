El principio de una sola China

La cuestión de Taiwan, un legado de la historia, es meramente un asunto interno chino y debe ser arreglado por el propio pueblo chino de ambos lados del Estrecho de Taiwan, libre de toda injerencia externa. Al respecto, la posición del Gobierno chino no puede ser más consistente y clara: que en el mundo no hay más que una sola China, de cuyo territorio Taiwan forma parte inalienable; y que el de la República Popular China es el único gobierno legítimo que representa a toda China. El gobierno chino, deseoso de ver resuelta la cuestión de Taiwan de modo pacífico bajo la fórmula de “un país dos sistemas”, abriga no obstante la más resuelta determinación a salvaguardar su soberanía e integridad territorial y jamás tolerará la separación de una parte inherente de su sagrado territorio.

