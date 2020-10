El príncipe William tiene ataques de ira y afición por el alcohol

A poco más de una semana de la publicación del libro del experto en realeza Robert Lacey, llamado Battle of Brothers, un nuevo adelanto publicado por el Daily Mail descubre la faceta menos conocida del príncipe William que, a ojos del mundo, es el hermano bueno de los dos hijos de Carlos y Diana. Como hijo mayor y heredero de la corona, seguramente sea el más responsable y serio, pero eso no implica que su vida sea inmaculada.

You May Also Like