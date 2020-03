El príncipe Harry recibe una carta de disculpa del joven que ha robado el corazón de Meghan Markle

“Harry, espero que no te moleste que escriba esta carta y que no te hayas enfadado porque abrazara a tu esposa”, comienza la carta del estudiante, quien rápidamente aborda los motivos de su disculpa. “Me sentía abrumado y sobrepasado tras verla llegar a mi colegio” , asegura, no sin aclararles que esto se debía a la emoción de su visita. “Fue un verdadero placer escuchar su discurso y hablar frente a ella. Es una verdadera inspiración “, añadió sobre este viral momento que, además de a la historia de la casa real británica, se ha convertido en una de las mejores experiencias de la vida de Okoye, tal y como él ha asegurado al citado medio.

Ante el revuelo mediático generado tras el tierno abrazo que Meghan Markle, el joven ha decidido hacer una disculpa para el aún príncipe Harry por haber tratado con tanta familiaridad a su esposa. De la misiva se ha hecho eco The Sun, desde donde no han querido perder la oportunidad de publicar las palabras de admiración que el joven Okoye les ha vuelto a dedicar .

Una cita institucional más que, sin embargo, ha dejado para la historia de la casa británica –tal y como la conocemos ahora– un hito de lo más enternecedor. Y es que la aún duquesa de Sussex no pudo reprimir abrazar al alumno de 16 años que leyó el discurso sobre la importancia de celebrar este día y que no pudo evitar destacar, antes del discurso, lo impresionado que estaba de tener a Meghan Markle tan cerca.

Su regreso al Reino Unido está haciendo las delicias de los seguidores de la monarquía inglesa y, también, de los tabloides patrios, quienes están cubriendo el último minuto de los que van a ser sus últimos actos como miembros de la corona británica. Así, y como ha ocurrido desde que llegasen de Canadá –su actual residencia, si no aceptan la suculenta oferta de Madonna para vivir con ella–, no faltaron los flashes durante su visita el pasado viernes 6 de marzo a una escuela de Dagenham para celebrar, por adelantado, el Día de la Mujer.

