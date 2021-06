El príncipe Harry incumplió una orden de la reina Isabel: el revelador detalle en el acta de nacimiento de Lilibet Diana

A principios de este año, se vio inmersa en una polémica respecto a los datos que estaban en el certificado de su hijo. El diario The Sun publicó que los nombres Rachel Meghan ya no estaban en el documento y que en su lugar aparecía solo su título real. El cambio se hizo pocos meses antes de que los Sussex abandonaran la vida real y se mudaran a Los Ángeles.

Pese a su partida, Harry, de 36 años, todavía es reconocido como príncipe y no ha renunciado ni ha sido despojado del título, sino que simplemente acordó no usarlo.

