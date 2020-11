El príncipe Harry está devastado y decepcionado de su abuela

Dicen que la distancia hace el olvido. Pero en el caso de la Familia Real británica esta máxima no se cumple. No al menos si tenemos en cuenta cómo es la relación actual de Harry y Meghan Markle con el resto de royals un año después de que los Sussex abandonaran Londres para comenzar una nueva vida en Estados Unidos. Una separación que en su día ambas partes vendieron como amistosa pero que a día de hoy sigue igual o más tirante que entonces. Sobre todo después del feo gesto que la reina Isabel II ha tenido con su otrora nieto favorito.

You May Also Like