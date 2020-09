El príncipe Enrique y Meghan Markle firman un contrato de varios años con Netflix

Meghan, famosa por su papel en la serie de televisión ‘Suits’, no planea volver a actuar, salvo que no se trate de los proyectos documentales. Ahora la pareja está trabajando sobre una serie sobre la naturaleza y otra animada.

El príncipe Enrique de Inglaterra y su esposa Meghan Markle firmaron un contrato de varios años con Netflix para producir diferentes programas, documentales y series, tanto para adultos como para niños, informa The New York Times.

