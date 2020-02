El príncipe Enrique pierde una querella contra el Mail on Sunday

El organismo regulador llegó a la conclusión de que la publicación no violó el artículo 1 del código de la profesión, según el cual “la prensa debe tener cuidado de no publicar información o imágenes inexactas, imprecisas o distorsionadas”.

Según Enrique, el Mail on Sunday escribió en abril un titular tendencioso: “Drogado y atado… lo que Enrique no te dijo sobre esas impresionantes fotos de vida salvaje”.

