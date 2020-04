El príncipe Carlos pagará la seguridad de Harry y Meghan

El fin de semana pasado el presidente estadounidense publicó un tuit en que el decía que su país no cubrirá el costo del dispositivo que vaya a garantizar la seguridad del matrimonio y de su hijo de 10 meses en en el país. “¡Tendrán que pagar!”, decía al final del mensaje. Pero el portavoz de los duques respondió a los comentarios de la mandatario, diciendo: “El duque y la duquesa de Sussex no tienen planes de pedir recursos de seguridad al Gobierno de los Estados Unidos. Se han hecho arreglos de seguridad con fondos privados”.

