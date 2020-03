“El principal rival de Orlando Ortega es Orlando Ortega”

“El doblete ha sido algo impresionante, me he levantado esta mañana y aún no me creo que hayamos podido lograr este hito histórico en el atletismo español. Ha sido una experiencia muy bonita de la que quería disfrutar al máximo”, apuntó Ortega durante su participación este lunes, junto a la atleta con discapacidad visual Adiaratou Iglesias, en los ‘Diálogos Paralímpicos’ organizados por la agencia Servimedia en colaboración con CaixaBank.

El vallista recalcó que las dos pruebas son “totalmente diferentes” y que esta idea de doblar le surgió cuando estaba entrenando hace unas semanas en Sudáfrica. “Estaba entrenando muy bien y a mi entrenador y a mí nos surgió la curiosidad de saber cómo estaríamos en los 60 lisos y cuánto sería capaz de hacer. Así que nos dijimos que por que no intentarlo en este Nacional de Ourense. Coincidió que podíamos hacerlo y ha sido una de las mayores experiencias de mi vida”, señaló.

Y ahora para Tokyo 2020 apunta a doblar 110 metros vallas, prueba de la que es el actual subcampeón olímpico, y los 200 metros lisos, aunque bromeó diciendo que ese reto fue por “parte del ‘calentón'” que tenía tras su éxito en Galicia. “Pero los 200 m son el segundo evento que más me gusta del atletismo y queremos intentarlo. Hay que hacer una mínima (20.24) y luego cumplir otros requisitos como el ranking mundial que es por puntos. Si sale, haré dos competiciones mínimo antes de los Juegos y luego mirando la programación de pruebas en Tokio ya veremos si nos da tiempo a doblar”, puntualizó.

Ortega habló también de sus inicios en el atletismo y de una “niñez muy traviesa”. “Antes del atletismo, de niño, practicaba boxeo y taekwondo a la vez porque mi madre llegaba tarde a casa porque era enfermera. Luego tuve la influencia de mi abuela y de mi padre y a los 12 años empecé en el atletismo”, relató.

“No esperaba hacerlo bien en velocidad. Cuando empecé hacía de todo, pero era muy malo y sólo se me daban bien las vallas. Me motivaba ver una valla y pasarla. En mis primeros campeonatos nacionales con 12 años me habían apuntado a muchos eventos y el único que hice fueron los 60 metros vallas”, agregó el actual bronce mundial de 110 mv.

Luego le tocó llegar a España y su nacionalización. “En la vida suceden cosas que uno nunca se espera. En el 2013 pasaron cosas con la Federación Cubana que no valen la pena recordar y eso me cambió la vida porque me dio la fuerza para venir aquí en 2013 y establecerme”, remarcó Ortega, que ya pudo empezar a entrenar en 2015 junto a su padre, una relación, “entrenador-atleta”, que se terminó el año pasado tras el Europeo en Pista Cubierta. “Él tenía que regresar a Cuba y yo no puedo por problemas ‘externos’, políticos”, admitió.

Ahora, una vez terminada la temporada ‘indoor’ por la cancelación de los Mundiales por el coronavirus, el vallista comenzará “una nueva preparación” para los Juegos de Tokio, que espera que se celebren pese a la amenaza de este virus. “No creo que se vayan a cancelar, tengo esa fe de que se celebrarán, y posponerlos no creo que puedan porque interrumpirían ya el ciclo de cada cuatro años”, opinó.

El hispano-cubano también dejó claro quien sería su mayor ‘enemigo’ para el oro olímpico. “El principal rival de Orlando Ortega es Orlando Ortega, yo siempre intento competir conmigo mismo. Tokio serían mis terceros Juegos y soy muy ambicioso, son el mejor evento del mundo y estar en una final ya es algo impresionante”, advirtió.

En la capital japonesa podría reencontrarse con el jamaicano Omar McLeod, el atleta que le derribó en la final de los pasados Mundiales. “Había tenido una de las temporadas más bonitas de mi carrera y me veía capacitado para luchar por el oro, pero los 110 mv son una carrera en la que pueden pasar muchas cosas. Si no me pasa aquello, habría sido plata”, comentó.

Orlando Ortega participó en estos ‘Diálogos Paralímpicos’ con la velocista española con discapacidad visual Adiaratou Iglesias y aseguró que para él sería genial que atletas con y sin discapacidad compitieran juntos en unos Juegos. “Creo que sería muy bonito e interesante para interactuar”, aseguró.