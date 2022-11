El principal proveedor de Apple en China cuadruplicó los bonos a los trabajadores para frenar el éxodo por las restricciones de covid

Foxconn no ha revelado si algún trabajador de la planta de Zhengzhou ha sido diagnosticado con COVID-19 , pero un ejecutivo dijo al periódico Henan Daily que no se habían producido infecciones graves y que la empresa había creado un equipo para trasladar al personal infectado a la cuarentena.

Foxconn, conocida formalmente como Hon Hai Precision Industry Co Ltd , es el mayor fabricante de iPhone de Apple, y produce el 70% de los envíos de iPhone a nivel mundial. Fabrica la mayoría de los teléfonos en la planta de Zhengzhou , aunque tiene otros centros de producción más pequeños en la India y el sur de China.

