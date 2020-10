“El Princesa de Asturias nos da a la Feria del Libro de Guadalajara una proyección internacional enorme”

¿En qué momento cree que está el idioma español respecto al resto del mundo? Los números son contundentes: más de 500 millones de hispanoparlantes a nivel mundial. El español cada día va ganando terreno y el caso de EEUU es una de las pruebas. A mí no me parece nada gratuito que en muchas de las campañas políticas presidenciales, los candidatos a presidentes de EEUU, salvo Trump, se dirijan en español a los latinos.

You May Also Like