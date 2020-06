El primer posado en bikini de Anita Matamoros tras su operación de pecho

Estas instantáneas de Matamoros son las primeras que publica en las que aparece ya recuperada. La influencer se había sometido a una reducción de pecho y a una mastopexia (elevación) el pasado año, pero no salió como había imaginado, así que esta última vez quiso corregir lo que no le había gustado.

Y es que la influencer compartió este martes una serie de veraniegos posados en los que aparecía disfrutando del inicio del verano en una piscina. “Don’t be a rockstar. Be a legend”, escribió en la publicación, que se traduce como “no seas una estrella del rock. Sé una leyenda”.

