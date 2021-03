El primer estudio de hermanamiento humano revela un aumento considerable de gemelos en el mundo

Están naciendo más gemelos que nunca y se debe al creciente uso de la fertilización in vitro y a otras técnicas de reproducción asistida. Es lo que revela el primer estudio de hermanamiento humano , cada año nacen 1,6 millones de gemelos en el planeta, cifra que ha aumentado en un tercio desde la década de los 80 . “Estamos viendo niveles de nacimientos de gemelos que no habíamos visto antes”, dijo un profesor de la Universidad de Oxford en el Reino Unido.

