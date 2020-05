El primer ensayo en humanos de una vacuna descubre que es segura e induce una rápida respuesta inmune

“Sin embargo, estos resultados deben ser interpretados con cautela. Los desafíos en el desarrollo de una vacuna Covid-19 no tienen precedentes, y la capacidad de desencadenar estas respuestas inmunológicas no indica necesariamente que la vacuna protegerá a los humanos de la Covid-19 . Este resultado muestra una visión prometedora para el desarrollo de las vacunas Covid-19, pero todavía estamos muy lejos de que esta vacuna esté disponible para todos”, puntualiza el científico, ya que, actualmente, hay más de 100 vacunas candidatas contra el coronavirus en desarrollo en todo el mundo.

