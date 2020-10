El presidente Trump y la primera dama Melania Trump dan positivo a la prueba de covid-19 | Noticias Univision Política

Chris Wallace, el periodista de Fox News que hizo de moderador en el primer debate presidencial entre Donald Trump y Joe Biden, dijo a The New York Times que nunca soñó “que se saldría de control como lo hizo”, en referencia a su experiencia en el encuentro.

“Supongo que no me di cuenta y no había forma de que pudieras anticipar, en retrospectiva 20/20, que esta iba a ser la estrategia del presidente, no solo para el comienzo del debate sino para todo el debate”, observó Wallace, a quien se ha criticado por su pasividad inicial ante la actitud del presidente.