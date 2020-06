El presidente Trump se mostró favorable a apoyar un ataque israelí contra Irán, según el libro de Bolton

En una reunión posterior en octubre de 2018 en el Kremlin, el presidente ruso, Vladimir Putin cuestionó que Israel pudiera atacar a Irán. “Israel, dijo, no podría lanzar una acción militar contra Irán solo porque no tiene los recursos ni la capacidad, en particular si los árabes apoyan a Irán, lo que podría ocurrir “, dijo Putin, según Bolton.

Bolton no mencionó un posible ataque israelí, pero Trump la dijo abiertamente: “Dile a Bibi (Netanyahu) que si usa la fuerza, yo le apoyaré . Ya se lo he dicho, pero díselo otra vez”.

