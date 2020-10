El presidente del comité médico de la federación alemana asegura que el riesgo de contagio en los estadios es”bajo”

“En caso que estos no sean respetados y aparezcan casos de infecciones, entonces las autoridades de salud deberán actuar en consecuencia”, dijo Meyer, que aclaró sobre su tesis del bajo riesgo en estadios “aún no está científicamente afianzada, pero se trabaja en investigaciones al respecto” . “Parto de la base de que pronto podremos presentar resultados”, finalizó.

Asimismo, Meyer dijo que se verifica que “contrariamente a las suposiciones en sentido contrario, el fútbol no es un deporte de contacto, sino un deporte con pocos contactos”. Además, el médico germano relacionó los positivos en futbolistas por su vida privada , y no por sus conductas dentro de un terreno de juego.

