El presidente de México se va a un restaurante: ‘No dejen de salir… Yo les voy a decir cuando no salgan’

“No dejen de salir. Todavía estamos en la primera fase. Yo les voy a decir cuándo no salgan. Sigan llevando a la familia a comer, a los restaurante, a las fondas, porque eso es fortalecer la economía familiar, la economía popular… No hacemos nada bueno si nos paralizamos sin ton ni son, de manera exagerada”, dijo AMLO desde el restaurante La Teca, en Oaxaca , en un mensaje que colgó en su página de Facebook, el pasado domingo 22 de marzo, en horas de la tarde. A su lado está la dueña del restaurante.

