El presidente de México insiste en que España pida perdón el próximo año a los pueblos indígenas por el 12 de octubre

A su juicio, cuando el año pasado mandó una carta al rey Felipe VI de España exigiendo disculpas por la conquista “se malinterpretaron” sus intenciones, y ha propuesto que “se vuelva a analizar para que el año próximo se lleve a cabo esta ceremonia”. Considera que hay que hacer “un compromiso de no repetición, de que nunca jamás se vuelvan a cometer atrocidades” y decir “no al colonialismo, no al sometimiento y no a la negación”.

