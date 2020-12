El presidente de la UEFA atiza al Florentino Pérez con motivo de la Superliga

“ Es el sueño de Florentino Pérez durante los últimos 30 años , cuando ni siquiera estaba en el fútbol”, comentó Ceferin. “Dos principales candidatos a la presidencia del Barcelona se oponen públicamente a la Superliga, además del Bayern, la Juventus y los clubes ingleses. Es un deseo de quienes no se preocupan por el resto del fútbol . Sólo le interesa el hoy, pero no va más allá”, continuó el presidente de la UEFA. “ Supondría la ruina para los equipos pequeños y sólo serviría para enriquecer a los clubes más poderosos ”.

