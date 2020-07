El presidente de la Constituyente de Venezuela da positivo en coronavirus

“Dado que él no para, está en la calle, le hicimos las pruebas y resultó positivo para el coronavirus, es un guerrero, un hombre de calle, no para, en las calles protegiendo el pueblo zuliano”, dijo Maduro.

Queridos compañeros y compañeras cumplo con informar q luego de realizarme las pruebas correspondientes he resultado positivo en Covid 19, desde ya me encuentro aislado cumpliendo el tratamiento indicado, gracias por sus buenos deseos, con la moral en alto. Nosotros Venceremos!!

