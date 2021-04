El presidente de Israel confía el mandato de formar gobierno a Netanyahu pero no cree que tenga “oportunidades realistas”

“Me hubiera gustado que la Presidencia no estuviera tan directamente implicada en el sistema político, pero ese es mi papel, y como parte del mismo asumo esta tarea. Ley Básica: el Gobierno me obliga, como presidente del Estado de Israel, a entregar el mandato para formar Gobierno a un miembro de la Knesset que acepte hacerlo”, ha recordado.

Rivlin ha recordado que fue elegido presidente en 2014 y ha lamentado que desde entonces “ha habido cinco elecciones parlamentarias, cuatro de ellos en menos de dos años” . “No me lo imaginaba y no me esperaba que, una y otra vez, cinco veces, tendría que hacer frente a la difícil tarea de decidir a quién dar el mandato para formar Gobierno”, ha explicado.

“No ha sido una decisión fácil a nivel moral ni ético”, ha reseñado. “El Estado de Israel no ha de darse por garantizado . Tengo miedo por mi país, pero hago lo que se me pide como presidente, según la ley y los fallos de los tribunales, para hacer realidad la voluntad del soberano pueblo de Israel”, ha dicho.

“Ante esta situación, sin una mayoría de 61 parlamentarios apoyando a un candidato en particular y sin consideraciones adicionales que indiquen oportunidades de los candidatos a formar un Gobierno, he llegado a una decisión fundamentada en el número de recomendaciones, que revelan que Netanyahu tiene una oportunidad un poco mayor de formar Gobierno” , ha defendido.

Rivlin ha argüido que “el presidente de Israel no es un sustituto del Parlamento o el aparato judicial”. “Es tarea de la Knesset decidir en la cuestión ética sobre la capacidad de un candidato imputado a ser primer ministro”, ha subrayado, según la transcripción de su discurso publicada por el diario ‘The Times of Israel’.

