El presidente de Filipinas recomienda desinfectar las mascarillas con gasolina

“Los críticos dicen que ‘Duterte esá loco’. Son idiotas. Si yo estoy loco, el presidente deberías ser tú, no yo’. Lo he dicho antes y lo repito porque es verdad: si no hay alcohol disponible, especialmente para la gente pobre, i d a una estación de gasolina y usadla para desinfectar las mascarillas “, ha declarado el presidente en comentarios recogidos por la cadena BBC.

