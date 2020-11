El presidente Cortizo está en cuarentena, un colaborador cercano dio positivo con la Covid-19, dice el arzobispo Ulloa

“Queremos expresar las excusas del señor presidente. Frente a asumir su responsabilidad no solo como el primer servidor de esta República si no también como ciudadano: en esta tarde uno de sus colaboradores cercanos ha dado positivo con la Covid. Él se ha hecho la prueba [Cortizo] ha salido negativo, pero ha querido asumir la responsabilidad de vivir su aislamiento”, afirmó Ulloa.

You May Also Like