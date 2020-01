el preservativo para tu teléfono móvil

Por ello, cada vez más lugares públicos -como restaurantes, aeropuertos, hoteles o el tren- disponen de estaciones de carga públicas para tu smartphone , para que puedas seguir dando likes en Instagram a diestro y siniestro o hablar por WhatsApp sin parar. Eso sí, por el bien de la continuidad de la humanidad, no lo hagas si has quedado con alguien o acabaremos por tener citas por mensajes.

You May Also Like