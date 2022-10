El premio mayor del Powerball sube a un estimado de US$ 1.000 millones

Siete boletos acertaron cinco números, pero no el Powerball, según la Asociación de Lotería Multiestatal. Seis boletos ganaron un premio de US$ 1 millón, y un boleto vendido en Florida ganó US$ 2 millones al incluir la función Power Play.

El premio mayor está a punto de alcanzar la marca de los US$ 1.000 millones después de que en el sorteo del sábado nadie acertara los cinco números y el Powerball para reclamar el premio de casi US$ 825 millones.

