El premio mayor de Powerball sube a US$ 1.600 millones

El premio mayor del sábado tiene un valor en efectivo de US$ 782,4 millones. Supera la cantidad récord mundial establecida previamente por Powerball en 2016, cuando los boletos en California, Florida y Tennessee ganaron un premio mayor de US$ 1.586 millones, según el comunicado.

“¡Estamos siendo testigos de la historia en desarrollo con este premio mayor de US$ 1.600 millones! Lo que también es emocionante es que esta carrera ya ha creado millones de ganadores, incluidos casi 100 jugadores que han ganado premios por un valor de US$ 1 millón o más”.

