el premio mayor aumentó a US$ 2.040 millones

El premio mayor de Powerball más grande fue en enero de 2016, cuando tres ganadores se repartieron un premio anunciado de US$ 1.586 millones. Cada uno tomó su parte del valor en efectivo, que sumó US$ 983,5 millones.

Ninguna declaración identificó qué estado aún no había completado los protocolos, pero los funcionarios de California dijeron que el problema no se debió a su lotería.

El premio mayor ya era un récord de US$ 1.900 millones, pero creció a US$ 2.040 millones en el momento del sorteo, dijo la asociación, “lo que lo convierte en el premio de lotería más grande del mundo”, tal como pretendían sus organizadores cuando cambiaron las probabilidades en 2015.

(CNN) — Los números ganadores de Powerball para el sorteo de este lunes se publicaron este martes justo antes de las 10 a.m. ET.

