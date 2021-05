El precio que ha pagado Lydia Lozano por haber defendido a Antonio David Flores

Al igual que Lydia Lozano, otros colaboradores como Kiko Hernández o Belén Esteban han mostrado su arrepentimiento ante las afirmaciones que hicieron en el pasado sobre Rocío Carrasco. También el colaborador y fotógrafo Gustavo González , que esta semana ha admitido su culpa tras ser señalado por Carrasco. “ Lo que yo tenía estaba tergiversado , fui honesto, me han manipulado y me han mentido, pedí sinceras disculpas y lo vuelvo a decir”, ha reconocido.

“Veinte años”, ha insistido la periodista, “y me pongo la primera por delante, porque todos hemos tenido una relación con él . Yo he comido con él y hemos tenido una relación muy grande con Antonio David”, ha sentenciado.

“Me ha costado, sí. A mí sí que me ha costado dinero creer a Antonio David , eso sí, y anoche, cuando se estaba viendo (el documental), me decía: ‘Dios mío, es que han sido 20 años que hacíamos así con la cabeza…’. Hemos hecho una oda a Antonio David estando en GH VIP y a la niña, también”, ha asegurado Lozano.

“ Yo fui la primera que en plató dije que este señor me había manipulado y me había contado algo que yo creí. Yo no le pedí ningún papel”, ha admitido Lozano.

