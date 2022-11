“El precio del silencio es inaceptable”: las cartas que el activista ruso Vladimir Kara-Murza envió a la BBC desde prisión

Vladimir me dice que está lidiando con el encarcelamiento con una mezcla de ejercicio y oración, libros y cartas. Como historiador, tiene un interés particular en los disidentes de la era soviética y ha estado leyendo más sobre ellos mientras espera el juicio.

Sus largas cartas escritas a mano en prisión revelan sus convicciones de que Rusia no está condenada a la autocracia y que no todos sus habitantes son devotos de Putin con el cerebro lavado.

El activista dice que lo más difícil es no ver a su familia. “ Pienso en ellos cada minuto de cada día y no puedo imaginar lo que están pasando”, asegura.

Sin embargo, en una serie de cartas que me envió desde el Centro de Detención No. 5, Vladimir dice que no se arrepiente porque “el precio del silencio es inaceptable”.

You May Also Like