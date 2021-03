El precio del alquiler se hunde un 14% en Barcelona y un 10% en Madrid tras un año de Covid, pero sube en media España

Según Francisco Iñareta, portavoz de idealista, “los municipios más afectados han sido los más dinámicos, allí donde la demanda era más fuerte. El confinamiento supuso un parón de varios meses en el mercado. No se podían cerrar operaciones pero el número de viviendas que se ponía en alquiler no dejaba de crecer”.

En el conjunto de España, el precio del alquiler de viviendas se redujo un 3,8% durante los 12 meses que llevamos de pandemia por la caída registrada en las grandes ciudades, según el informe de Idealista. Sin embargo, en muchas zonas no sólo no bajó sino que se encareció: entre ellas 12 Comunidades Autónomas. A cierre del mes de marzo de 2021, arrendar una vivienda en nuestro país tenía un coste de 10,8 euros por metro cuadrado.

