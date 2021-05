El precio del alquiler cae un 3,5% en España en un año, sobre todo por el desplome en Madrid y Barcelona

“Todavía existe mucho desconocimiento entre la población sobre las consecuencias que esta futura ley tendría en el mercado, en parte porque aún no existe un borrador definitivo por parte del Gobierno. Es importante que tanto inquilinos como propietarios conozcan de qué manera podría impactarles, porque probablemente en primera instancia podría evitar subidas de precios desorbitadas pero no solucionará el gran problema de la falta de vivienda en alquiler, y podría incluso agravarse al provocar contracción de la oferta, lo que a largo plazo provocaría ascensos en los precios en las rentas” explica María Matos, directora de Estudios y Portavoz de Fotocasa.

