El precio de producir teatro musical

Este tipo de iniciativas, al fomentar el arte y la cultura, deben recibir el apoyo de la audiencia porque “ese es el motor que puede hacer que continúe para que los productores no tengan que subsidiar estos montajes, porque si no sería insostenible”, plantea de Cochez.

“Quisiéramos poder pagarle el triple a nuestros artistas, pero al mismo tiempo, le sumamos mucho a su vida artística, pues les estamos dando trabajo constantemente a nuestros talentos en todo tipo de aristas, no solo al elenco sino también todas las personas que trabajan tras bastidores, [como los encargados de] vestuario y escenografía (…) No contamos con muchos medios para la publicidad, así que tenemos que valernos del ‘riega la voz’ en Panamá, por lo que esperamos poner el mejor producto posible en escena para que la gente riegue la voz y vaya”, afirma de Cochez, quien produjo La reina de las nieves.

You May Also Like