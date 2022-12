El precio de no reinventarse

Ahora toca que todos nos involucremos. No hago un llamado para que te involucres en la política partidista. Al contrario, pido que te involucres en ser propositivo y que aportes desde tu trinchera. Hago un llamado para que no solo critiques pero que seas propositivo, proactivo y brindes soluciones con acciones. Hago un llamado a que elijas a nuestros futuros lideres a conciencia para que estas situaciones no vuelvan a ocurrir.

La sociedad panameña no pide nada complicado. Pide que las cosas se hagan bien y de manera íntegra. No se necesita una fórmula matemática compleja o leyes extraordinarias.

Con esto no quiero decir que no necesitamos de grandes inversiones o planes bien pensados, pero también reinventarse significa regresar a lo básico, cosas simples.

Todo lo que en algún momento dominaba también va a ser dominado, ya que no reinventarse y adaptarse cuesta caro. Lo mismo sucede con las ciudades, provincias y países. Si nos negamos o resistimos a cambiar como país, con el tiempo nos volveremos obsoletos y reemplazables aunque tengamos el Canal. Si no nos reinventamos, otro nos robará el mandado.

