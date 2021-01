El precio de la luz marca un nuevo pico e Iglesias presiona a Sánchez para reformar el mercado eléctrico

No obstante, estas fuentes admiten que eso solo se logrará a largo plazo, y la parte del Gobierno de Unidas Podemos insiste en que, además de potenciar las renovables, debe ponerse en marcha lo antes posible una nueva regulación del mercado que acabe con esos beneficios caídos del cielo. Es por eso que, aprovechando que el debate sobre el alza del precio de la luz ha saltado a los medios, los morados quieren abordar la reforma de un mercado que consideran disfuncional y que opera de la misma forma todos los días del año, aun cuando no reciba atención mediática.

Esos son los llamados “beneficios caídos del cielo”, que PSOE y Unidas Podemos se comprometieron en su pacto de coalición a eliminar . Fuentes del Ministerio de Transición Ecológica explican que la idea de los socialistas es impulsar las renovables hasta que consigan, junto a otras energías baratas, que no haga falta la electricidad generada a partir de gas para satisfacer la demanda total y, por ende, que esta no marque el precio del total del mix.

Estas energías baratas, no obstante, no suelen cubrir toda la demanda de España para un día. Y la parte que falta debe completarse con electricidad generada a partir de gas, que es más cara tanto por el precio del propio gas como por los derechos de emisión de productos contaminantes que deben pagar las eléctricas. El problema del mercado es que el precio que marca esta luz cara de producir es el que tienen que pagar los consumidores finales en la factura, aunque la electricidad generada a partir del gas solo representara el 1% del total del mix.

Así lo explica a 20minutos Jorge Fabra, presidente de Economistas Frente a la Crisis y presidente de Red Eléctrica Española entre 1988 y 1997, quien considera que es “la regulación” actual la que provoca estas alzas de los precios. En el actual mercado, los precios de la luz para cada hora se fijan con un día de antelación, y el operador cubre el total de la demanda adquiriendo la electricidad a las eléctricas comenzando por la oferta más barata. La luz menos costosa es la producida a través de renovables, centrales nucleares o hidroeléctricas, dado que esas energías son más baratas que el gas y, además, no tienen que pagar derechos de emisión de gases contaminantes sencillamente porque no los emiten.

