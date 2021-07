El precio de la luz casi triplica el de hace un año y seguirá por las nubes este año

Y no parece que el precio de la electricidad vaya a bajar, al menos, en lo que queda de año. Si el martes fue la compañía eléctrica Endesa la que calculó que los consumidores con tarifa PVPC pagarán este año un 25% más que el pasado por su factura eléctrica, este miércoles fue la ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera , quien admitió que desde el Gobierno no prevén ninguna rebaja a corto plazo.

You May Also Like