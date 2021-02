El precio de bitcoin alcanza los US$50.000 por primera vez en medio del nuevo interés de Wall Street

Bloomberg

Fiscales investigan a élite peruana en escándalo de vacunación

(Bloomberg) — La Fiscalía de Perú abrió una investigación sobre el expresidente Martín Vizcarra y otros funcionarios que fueron vacunados en secreto con la vacuna de Sinopharm.La autoridad tomó declaraciones de Vizcarra, su esposa y varios exmiembros del gabinete, dijo la Fiscalía de la Nación en Twitter.Casi 500 peruanos, incluidos ministros del gabinete, abusaron de posiciones de autoridad para recibir las vacunas antes de que estuvieran disponibles para el público, dijo el lunes el presidente, Francisco Sagasti, en un discurso nacional. El ministro de Salud, el viceministro de Salud y el ministro de Relaciones Exteriores renunciaron durante el fin de semana en medio del escándalo al que los medios peruanos se han referido como "Vacunagate".Sagasti asumió la presidencia en noviembre pasado, después de que el Congreso destituyera a Vizcarra y las protestas obligaran su reemplazo. Liderará al país en las elecciones generales de abril y entregará el poder a un nuevo Gobierno en julio.Varios candidatos que se postularon para el Congreso en abril también recibieron las vacunas, informó el diario El Comercio.Los investigadores también han solicitado información sobre la llegada y distribución de vacunas al Instituto Nacional de Salud y a las universidades que participaron en los ensayos.