El precedente judicial entre Al Gore y George W. Bush que jugaría a favor de Donald Trump

El problema en caso de que Trump no acepte la derrota es que la Constitución estadounidense estipula claramente que el mandato del presidente arranca el 20 de enero. Pero para que esto sea posible, hay que cumplir con una serie de pasos previos que no dan margen para la dilatación del proceso. Según la legislación, los estados tienen que haber dirimido cualquier eventual controversia o problema con el resultado antes del 8 de diciembre ya que el Colegio Electoral se reunirá el 14 de diciembre para emitir su voto.

“La elección debería terminar el 3 de noviembre, no semanas después”, escribía hace unos días en su Twitter el mandatario estadounidense, quien cree que esa circunstancia juega a favor de Joe Biden. Trump tiene la tesis de que en los estados gobernados por los demócratas puede haber irregularidades en el proceso de conteo de los votos por correo en el caso de que los resultados no estén siendo favorables a Biden, por lo que está dispuesto a recurrir el recuento ante los tribunales en caso de derrota.

You May Also Like